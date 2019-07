Migración y pueblos indígenas, temas principales del 47 Cervantino

Según confirmaron los organizadores durante la presentación del certamen este jueves, del total de 295 actividades programadas entre el 9 y el 25 de octubre-, 32 estarán directamente relacionadas con el fenómeno migratorio.



Y de esta treintena de propuestas, 29 serán de carácter escénico, mientras que las tres restantes se enmarcarán en el ciclo "+Cervantino", entre las que se incluyen encuentros de "duplas artísticas".



Así, se busca enriquecer la creación a través de las vivencias y experiencias de artistas que han migrado y que han presentado obras en lugares distintos a los de su nacimiento.



"Este fenómeno, el de la migración, no puede ser considerado como un crimen. Se trata de un derecho humano", aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.



Los movimientos migratorios, junto con otras temáticas -como la relativa a los pueblos originarios-, se visibilizarán en uno de los certámenes más relevantes a nivel internacional.



"El Cervantino es el mejor festival de México, uno de los mejores de Latinoamérica y, además, se encuentra entre los 10 más destacados del mundo", aseguró el gobernador de Guanajuato.



De hecho, la proyección internacional del evento se refleja en la participación de creadores y grupos de todo el planeta.



En esta ocasión, el país invitado de honor será Canadá, en el marco del 75 aniversario de relación bilateral con México.



Así, intervendrán 17 reconocidos artistas y creadores canadienses, como la compañía Royal Winnipeg Ballet, ILL-Abilities Crew, Peggy Baker Dance Projects, Elisapie, Dancer of Damelahamid, Buddies in Bad Times, 2b Theatre y Kaia Kater.



Además, también mostrarán su arte la banda A Tribe Called Red, que junto a la cantautora Lido Pimienta, que protagonizarán la apertura oficial del Cervantino el 9 de octubre.



"El diálogo con el mundo a través de la cultura es la mayor forma de construir", confirmó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.



Además, habrá un invitado nacional en el Cervantino, que será el sureño estado de Guerrero, un territorio que conmemora este 2019 los 170 años de su creación.



Así, se podrán disfrutar de propuestas guerrerenses de primer orden, entre las que destaca la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que estará acompañada por figuras como Horacio Franco o Javier Camarena.



Sin embargo, el programa no finaliza aquí. El público podrá disfrutar de otros creadores tanto mexicanos como de otras partes del mundo, como de la compañía Schaubühne am Lehniner Platz -que estará por primera vez en México-, el cantante Fito Páez o la bailaora Sara Baras.



En lo que se refiere a las artes visuales, se han previsto 25 exposiciones y diferentes intervenciones en plazas publicas.



Asimismo, otro de los pilares en los que se incidirá durante el Cervantino es la integración y, por ello, se han organizado propuestas sobre discapacidad e iniciativas centradas en temas transgénero y "queer".



Además, se ha organizado el ciclo "Cine para imaginar", adaptado a personas con debilidad visual. Y, por primera vez, este festival presentará una programación en braille.