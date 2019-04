Miles de uruguayos recorren la biblioteca flotante más grande del mundo

El barco Logo Hope, que cuenta con la biblioteca flotante más grande del mundo, se encuentra en el Puerto de Montevideo donde es recorrido por miles de uruguayos y extranjeros.



La nave, que desde 2004 recibió más de siete millones de visitantes y recorrió 95.000 millas náuticas, cuenta en su tripulación con 400 voluntarios de más de 60 nacionalidades.



La particularidad de todos los tripulantes del barco, es que todos pertenecen al cristianismo y esto también se refleja en el sitio y los libros, ya que gran parte de ellos tienen que ver con la religión.



Uno de sus tripulantes, Gino Borst, dijo a Efe que el barco viaja por el mundo "compartiendo conocimiento, ayuda y esperanza" y explicó que todos los que están en la tripulación, incluso el capitán, son voluntarios.



"Somos una librería flotante y así compartimos conocimientos con las personas que no tienen y brindamos libros muy baratos. También vamos y ayudamos a las personas que no tienen mucho, vamos a construir casas, hacemos proyectos de lentes, purificador de agua y así podemos dar esperanza", destacó Borst.



El tripulante contó también que, además de la venta de libros, en el barco hay eventos y espectáculos para que el público pueda conocer y experimentar las diferentes culturas de las personas a bordo.



Debido a la gran influencia del cristianismo en esta nave, la amplia mayoría de los textos pertenecen a este credo.



En la biblioteca se pueden encontrar libros acerca de consejos para seguir a Dios, cómo ser madre, la vida en pareja, el casamiento, interpretaciones e historias de Dios y, obviamente, muchas versiones de la Biblia.



Luego de terminar el recorrido por la parte de libros, el público pasa a un pasillo en el que hay diferentes dibujos que hacen referencia a la vida en pareja, a las cosas que no hay que hacer -como ir a un casino- mientras una persona explica cosas sobre el barco y la religión.



La biblioteca flotante cuenta con más de 5.000 títulos diferentes entre los que se encuentran textos infantiles, de cocina, cristianos, entre otros.



En promedio, Borst subrayó que ingresan 800 personas por hora al barco para recorrerlo. La entrada para ingresar es de 40 pesos uruguayos (1,16 dólares).



El barco arribó a Uruguay el 4 de abril y estará en el país austral hasta el 21 del mismo mes. Luego, la nave partirá hacia Argentina.