Muere el escritor Warren Adler a los 91 años

El dramaturgo y poeta estadunidense Warren Adler, autor de cerca de 50 novelas, entre ellas "The war of the Roses", cuya adaptación cinematográfica fue dirigida por Danny DeVito, falleció a los 91 años.

Su hijo David, fue quien confirmó la muerte de su padre, ocurrida el 15 de abril por complicaciones del cáncer de hígado que padecía, señaló el portal Variety.

De acuerdo con la página oficial del escritor, Warren nació en Brooklyn y se graduó de la PS91, Brooklyn Technical High School y de la Universidad de Nueva York, donde se especializó en literatura inglesa.

Antes de su éxito como novelista, el escritor trabajó en New York Daily News, Queens Post y fue el único corresponsal del Ejército para el Servicio de Prensa de las Fuerzas Armadas, además de destacarse como empresario al ser propietario de estaciones de radio y televisión, y fundar una agencia de publicidad y relaciones públicas.

En 1974 publicó su primera novela "Undertow" y tras ello se dedicó de lleno a la profesión. En su haber tiene 50 novelas publicadas, obras de teatro, poemas, ensayos y más de 100 cuentos.

Su obra maestra, "The war of the Roses" se convirtió en la oscura comedia protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. La adaptación fue un éxito en taquilla y desde entonces vendió los derechos de varias de sus obras para cine, televisión y teatro.

Las obras de Warren Adler, quien en 2009 recibió premio "Alumni of the Year" en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York, se destacan por acentuar las relaciones humanas, su fuerza y fragilidad, además del amor, la atracción, corrupción y vejez.