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Muestra La memoria de los colores

Por Estrella Govea

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Muestra La memoria de los colores

La exposición La memoria de los colores, realizada por el taller de arte para jóvenes de Intégrame Down A.C., se presenta en Torre Avancer. La muestra reúne obra de diecisiete participantes y se inscribe en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down.

La exposición integra piezas de acuarela y pintura desarrolladas por jóvenes que forman parte del taller guiado por Silvia Rodríguez Solís. El grupo está conformado por Andrea Chávez, Arella Castañeda, Azul Solís, Cristina Guerrero, Leslie Ramos, Victoria Araujo, Tairi Guevara, Diego Martínez, Gabriel Arreguín, Leonardo Rivas, Luis Fernando Salazar, Midori Marín, Naoki Nishinoya, Pablo Alberto Zamarrón, Pablo Gómez, Rogelio Flores y Sebastián Cerda.

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