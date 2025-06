Mujeres triunfan en el Festival de Cine de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- En la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, las mujeres arrasaron con varios premios de las distintas secciones, siendo encabezadas por "Llamarse Olimpia", que se llevó a casa el premio Mezcal a Mejor Película.

El documental sigue a Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento, tras padecer algo así en los albores del presente siglo.

"Que montaña rusa de emociones, acabamos la película hace dos semanas y en esta fue la primera vez que se presentó con público, ya nos sentíamos ganadores por la recepción, qué honor estar con una película que retrata mujeres muy poderosas, hechas por mujeres muy chingonas", dijo Indira Cato, directora de la cinta.

"Estoy feliz y orgullosa de decirles que la violencia no tiene fronteras, pero estamos todas desde nuestras trincheras luchando por tratar de cambiar las cosas en el cine, la vida física y virtual", abundó.

En la categoría de Dirección el galardón fue para Victoria Franco, quien en "Doce lunas", protagonizada por Ana de la Reguera, tomó como personaje central a una mujer que lucha por salir de la penumbra.

"Siempre me he burlado en las ceremonias de la gente que lee, pero leeré algo breve: este es el primer premio que gano en toda mi vida y que sea aquí en México me llena el corazón de orgullo. (Una historia) De lo que arrastran las adicciones y lo que la sociedad impone a las mujeres para no encontrar la mejor versión de nosotras mismas", dijo Franco al recoger su premio.

Y en la sección Hecho en Jalisco resultaron triunfadores en el área de largometraje "No, gracias, ya no fumo", con Esmeralda Soto como estelar; mientras que en corto triunfó "La mosca en la pared", que aborda el caso de la violencia hacia las mujeres en los casting de producciones audiovisuales.

"Una voz colectiva que exige respeto, humanidad, encontrar la verdad es también un actor de amor y valentía. Si bien solas llegamos más rápido, unidas llegamos más lejos", exclamó Mar Novo, realizador de "La mosca en la pared".

El corto, escrito por Rossana de León, fue coproducido por Eugenio Derbez

"Hagamos cine de mujeres, equipo de Llamarse Olimpia, hagamos algo", gritó De León.

El Premio del Público fue para "Boca vieja", dirigida por Yovegami Ascona Mora, mientras que Emiliano Zurita, quien no asistió a la ceremonia, se llevó el Interpretación por "Autos, mota y rocanrol".

Lista completa de ganadores:

PELÍCULA MEXICANA: "Llamarse Olimpia"

PREMIO PUBLICO PELICULA MEXICANA: "Boca vieja"

INTERPRETACIÓN LARGO MEXICANO: Emiliano Zurita por "Autos, mota y rocanrol"

DIRECCIÓN PELÍCULA MEXICANA: Victoria Franco por "Doce lunas"

FOTOGRAFIA EN PELÍCULA MEXICANA: Sergio Armstrong de "Doce lunas"

JURADO JOVEN A PELICULA MEXICANA: "Boca vieja"

PELÍCULA HECHO EN JALISCO: "No, gracias, ya no fumo"

CORTO HECHO EN JALISCO: "La mosca en la pared"

PELÍCULA IBEROAMERICANA FICCIÓN: "O ultimo azul" (Brasil-México)

ÓPERA PRIMA IBEROAMERICANA FICCIÓN: "Molt lluny" (España)

DIRECCION LARGO IBEROAMERICANO FICCIÓN: "Sorda" (España)

GUIÓN LARGO IBEROAMERICANO FICCIÓN: "La mejor madre del mundo" (Brasil)

FOTOGRAFIAS LARGO IBEROAMERICANO FICCIÓN: "La mejor madre del mundo" (Brasil)

INTERPRETACIÓN LARGO IBEROAMERICANO FICCIÓN: Shirley Cruz ("La mejor madre del mundo")

LARGO DOCUMENTAL IBEROAMERICANO: "Tardes de soledad" (España)

DIRECCIÓN DOCUMENTAL IBEROAMERICANO: "Eco de luz" (Ecuador)

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL IBEROAMERICANO: "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" (España)

PREMIO MAGUEY PELICULA (LGBT): "Sabar Bonda" (India)

PREMIO MAGUEY DEL JURADO (LGBT): "Lesbian space princess" (Australia)

PREMIO MAGUEY INTERPRETACIÓN (LGBT): Denise Weinberg de "O ultimo azul" (Brasil-México)

RIGO MORA A LARGO ANIMACIÓN: "Olivia y las nubes" (República Dominicana)

RIGO MORA A CORTO ANIMACIÓN: "Luz diabla" (Argentina)

CINE SOCIOAMBIENTAL: "La montaña no se moverá" (Eslovenia)

CORTO IBEROAMERICANO: "Las voces del despeñadero" (México)

PELICULA CINE DE GÉNERO: "Los inocentes" (México-Perú)

FIPRESCI: "En el fin del mundo" (Bélgica-México)

FEDERACION ESCUELAS (FEISAL): "Patio de chacales" (Chile)