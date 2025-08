Ópera y cine se fusionan en México: Festival de Ópera Ciudad de México

Ciudad de México, 3 ago (EFE).- "¿Cómo mantener a la ópera viva en un país donde solo 1 % gusta de ella?", plantea a EFE el presidente de Offenbach Operetta Studio, Oswaldo Martín del Campo para responder que México y Latinoamérica deben "apropiarse" de este arte con "historias" de la región y alejarse de los famosos títulos "eurocentristas".

"La mejor estrategia es hacer cosas nuevas, que no sean eurocentristas porque los títulos más famosos son europeos. Además, ofrecen un punto de vista de la vida que ya no existe, y que en el caso de Latinoamérica no vivimos. Hay que decirlo sin miedo, a veces, la ópera tradicional no le dice nada a la población latinoamericana", sostiene.

Además, explica que este gusto mayoritario en México por los grandes clásicos de la "oferta europea"-como lo son Giuseppe Verdi o Giacomo Puccini- corresponde a una "cuota cultural de cierta élite".

"Hay una cuestión elitista en cubrir esta cuota intelectual y cultural, porque este sector no tiene interés en obras nuevas enfocadas al talento nacional", sentencia.

Al observar la geografía del género en la región, considera que Colombia, Argentina y México son los que tienen más representación, sobre todo porque este último ha sido visitado en varias ocasiones por artistas de gran calado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, como María Callas (1923-1977), quien ofreció hasta 28 funciones.

Sin embargo, defiende que son óperas como las del compositor mexicano Daniel Catán las que se están apropiando de la escena, refiriéndose particularmente a ´Florencia en el Amazonas´, que está inspirada en el realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez y fue presentada en la MET Ópera de Nueva York.

Primer festival de Ópera de la Ciudad de México

Inspirado por estas "apropiaciones" del género que rompen con la cuota elitista, así como de extender su presencia en distintas partes de la ciudad -más allá de Bellas Artes- y de dar oportunidad a los cientos de artistas mexicanos, Martín del Campo inaugurará del 18 al 31 de agosto el primer festival de Ópera de la Ciudad de México.

"A diferencia de los títulos clásicos que duran hasta cinco horas, nosotros estamos haciendo micro-óperas de 10 a 30 minutos", menciona tras subrayar que con las plataformas de streaming la atención del público se ha reducido.

El director resalta que ha tratado de fusionar el mundo de la ópera y el cine, que gusta tanto en México, con lo que llama "ópera cinema", que será presentado en este festival con obras como ´La perra Chola´ (La Périchole) de Jacques Offenbach.

A través de este concepto se trabaja un guion cinematográfico, rentan la locación para grabarlo con los intérpretes, pero sin voz -como una película muda-, y el día del estreno se proyecta la cinta y son los artistas quienes la cantan en vivo.

Con el propósito de rescatar la narrativa latinoamericana, Martín del Campo -como libretista y escritor- estrenará en este encuentro el ´Tríptico mexicano´, micro-óperas basadas en los últimos días de la escritora Rosario Castellanos, del político cubano Fidel Castro y sus visitas al Café La Habana en la capital mexicana y del "padre del mestizaje" Guillermo González Camarena.

Sobre la programación remarca que habrá una actualización de la opereta de La Perra Chola con "cholocumbia" basada en lo que ocurre en el Perú actual.

Martín del Campo desea que la audiencia mexicana se muestre receptiva al canto operístico del talento nacional, que está buscando hasta "por debajo de las piedras" oportunidades y enfrentando la precariedad de la "informalidad laboral" a falta de un compañía que los contrate.