Organilleros, tradición que resiste el paso del tiempo

Organilleros buscan que se les otorgue el título de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, para que su tradición no se pierda y se siga fomentando en las calles de la capital.

Este día dio inicio al tercer festival organillero en el kiosco de la Alameda Central, en donde se dieron cita incluso del país de Chile.

Para Magali Michel, este oficio no es difícil, sino arduo, duro, se exponen siempre a los rayos del sol, a no comer, y otras carencias; sin embargo, acompañar al organillo y musicalizar el día a día de las personas, les deja una alegría basta.

Magali comentó que son muchos los organilleros, pero es difícil cuantificarlos, pues por cada organillo, acompaña dos o tres compañeros.

"Lo que buscamos es fomentar nuestra tradición y es verdad lo que dice la gente, que la tradición no muera", dijo.

Ella comenzó en este oficio a los 12 años, y aseguró que no viene de tradición familiar, sin embargo, hoy toda su familia se dedica a lo mismo.

Empezaron sus hermanos y padre con este oficio, y ella tuvo la oportunidad de tocarlo desde su adolescencia.

Más allá de las intenciones por preservar esta tradición, el festival convocó pocas personas, quienes se acercaron a escuchar este instrumento.