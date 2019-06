"Para servirle", de Anabella Giracca

Ciudad de México. - Una trabajadora del hogar que se ve envuelta en un supuesto crimen es el tema de la novela "Para servirle", de la escritora guatemalteca Anabella Giracca.

Antes de la presentación de la obra en una librería en Coyoacán, la narradora comentó en entrevista que si tuvieran que encasillarla en algún género podría ser en novela policiaca.

"Es una novela que parte de la desaparición de una mujer, un supuesto crimen y la única testigo que hay en la casa es la mujer destinada a servir en casa ajena", además de que "toda la investigación se mueve en el pueblo donde todas ellas son preparadas y su único destino es servir", comentó.

Por ello todas las mujeres del pueblo están involucradas y las entrevistas que se hacen a cada una de ellas revelan todas sus historias, pero sobre todo aportan más pistas del supuesto crimen.

Sostuvo que su obra es una novela destinada justamente a abrir la voz de esas mujeres destinadas a trabajar en las actividades domésticas, que siempre están y que de alguna forma viven sus pasiones, amores, encuentros, erotismos y desencuentros.

"Es una obra literaria hasta divertida en muchos casos, pero también muy cruda a la vez, no es una novela de denuncia, sino es de ficción, que va aportando historias y uno mismo va hilando y atando los cabos para descubrir el supuesto crimen", afirmó.

Aclaró que no es una historia de protesta o denuncia, sino que visibiliza a esas voces femeninas y les da volumen, incluso muchos lectores "me han dicho: increíble, me hizo recordar a mi nana, recordar a la persona que me ayudaba cuando era niño".