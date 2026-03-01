Plática Leyendas y unos libros

"Todos los lunes son de Palique" contará con la participación del escritor Adrián Rene Contreras el próximo lunes 2 de marzo a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón.

La sesión, Leyendas y unos libros, incluirá una plática y lectura abierta al público, centrada en el trabajo editorial del autor y su acercamiento a la tradición

oral potosina.

Adrián René Contreras nació en San Luis Potosí, en el barrio de San Miguelito, espacio que marcó su formación personal y literaria. Desde 1992 inició su actividad editorial y, a lo largo de más de tres décadas, ha participado en la edición de más de cien libros, en su mayoría por encargo. Su trabajo se ha enfocado en textos relacionados con la historia local, las costumbres y los relatos que circulan fuera de los registros académicos.

Durante su participación como paliquero, Contreras abordará el origen y sentido de sus publicaciones como Leyendas de San Luis Potosí.

La obra reúne relatos que han sobrevivido a través de la transmisión oral y que forman parte del imaginario colectivo de la ciudad, con la intención de fijarlos por escrito ante la pérdida de estas narraciones en la vida cotidiana.

El libro reúne leyendas antiguas y relatos surgidos de acontecimientos más recientes, que han circulado entre vecinos y grupos sociales sin quedar consignados en la historia oficial.

Entre los textos que integran la publicación se encuentran historias como La Bruja de Tlaxcalilla, El Fraile de Piedra, La Llorona, Juan del Jarro, La Dama Enlutada, El Gallo Maldonado y El Diablo del Antro, entre otras.

La sesión permitirá conocer la postura del autor frente a la memoria popular y el papel de la escritura como registro de estas historias.

La participación de Contreras se plantea como un ejercicio de diálogo en torno a la narrativa local y a las leyendas que siguen dando forma a la identidad cultural de San Luis Potosí.