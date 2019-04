Poniatowska aconseja no acercarse a los poderosos

Ciudad de México.- La escritora y periodista Elena Poniatowska se reservó abundar en lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de ayer de que por la tarde o estemartes ella anunciaría algo y optó por explicar la relación entre prensa y poder.

La autora de cuentos y novelas asistió muy temprano a la reunión cotidiana que el Ejecutivo federal sostiene con medios de comunicación, donde declaró que ella no fue invitada ni haría preguntas porque solo asistió como observadora.

"Cada periodista y cada medio de comunicación debe establecer su propia relación con el poder y, como ha sido tradicional, algunos atacan y otros están de acuerdo. Lo que hay que hacer es nunca acercarse a los poderosos", aconsejó la periodista a los comunicadores.

EXPERIENCIA

La autora de "La noche de Tlatelolco" reconoció que "cuando uno tiene alguna propuesta o idea válida que pueda servir y el mandatario es accesible, como Andrés Manuel López Obrador, que abraza a todo mundo, entonces sí es bueno acercarse".

Poniatowska (París, 19 de mayo de 1932) dejó ver que desde su experiencia "siempre hay que guardar la distancia ante el poder, o ante el príncipe o ante el rey, porque todo periodista debe cumplir una función completamente desinteresada", e invariablemente estar al servicio de la verdad y la justicia.

También aseguró que nunca antes, hasta ahora, ha tenido relación con el poder. "El presidente Andrés Manuel López Obrador me conmovió, por eso creo en él".

La ganadora de reconocimientos dentro y fuera del país se sintió motivada a establecer una relación con el presidente de la República "cuando lo escuché decir una frase única y pequeña: ´Primero los pobres´, y lo está cumpliendo".

Sostuvo que como periodista nunca ha pedido nada a ningún presidente, ni en el terreno profesional ni en el político. "Y ahora a Andrés Manuel López Obrador no le puedo pedir nada porque estoy de acuerdo con lo que hace".

APOYA AL PRESIDENTE

Poniatowska, quien apoya al primer mandatario desde su campaña, planteó que "la época en la que estaban en funciones periodistas como Carlos Denegri y otros, de quienes todo mundo sabía que recibían dinero malhabido, ha sido superada por el periodismo que ahora se hace en México".

"Actualmente en general el gremio periodístico puede tener una opinión muy alta de sí mismo. Yo pertenezco a la prensa nacional y mi relación con ella es muy buena porque siempre me trata bien, y me asombra que me retrate de manera respetuosa", dijo la ganadora del Premio Cervantes 2013.