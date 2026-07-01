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Cultura

Presentan el Festival Umbrella 2026

Por Estrella Govea

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Presentan el Festival Umbrella 2026
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      La quinta edición del "Festival Umbrella 2026, Criaturas nocturnas: la noche como refugio", fue presentada en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) con un programa que reunirá actividades durante julio para abordar la diversidad sexual desde el arte, la memoria y el diálogo.

      Durante el anuncio, las y los participantes explicaron que el eje temático parte de la noche como un espacio de encuentro, identidad y expresión para la comunidad LGBTIQ+.  

      Bajo ese concepto, el festival integrará música, performance, literatura, talleres, conversatorios, exposiciones y las tradicionales Noches MAC.

      La propuesta busca reunir distintas voces de la comunidad y abrir conversaciones sobre experiencias, derechos e historia, con un programa que incluye actividades para públicos diversos y expresiones artísticas contemporáneas.  

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      La programación iniciará alas 19:00 horas el 3 de julio con una Noche MAC que incluirá la participación de la DJ Pantera, el performance Disidencias Internadas de Gabriela Mendoza, la inauguración de la pieza del mes Quiero que la noche se quede sin ojos y el mural ¿Qué será lo que notan?, obra que propone una reflexión sobre las experiencias de las infancias LGBT frente a los prejuicios y las etiquetas.  

      A lo largo del mes también se realizarán la presentación del libro Mermela, la explosión y la sombra de un abriado de Emilio Palomino, conversatorios sobre los derechos de la comunidad, espacios de micrófono abierto, una jornada para emprendedores y artistas locales, además de talleres de expresión corporal y mezcla musical dirigidos a personas sin experiencia previa.  

      El cierre del festival incluirá el conversatorio "Las luces nunca se apagaron", moderado por Marco Villa, donde participantes de distintas generaciones compartirán testimonios sobre la vida nocturna y la memoria de la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí. Durante la presentación también se destacó que esta edición busca colocar el arte y la cultura como herramientas para recuperar historias, propiciar el diálogo y ampliar la representación de distintas identidades dentro de la programación cultural.

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