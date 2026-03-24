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Presentan Los mil ojos de la selva

Por Estrella Govea

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
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Presentan Los mil ojos de la selva

La presentación del libro Los mil ojos de la selva, del escritor Omar Delgado, se llevó a cabo en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea como parte del inicio de un ciclo de charlas dedicado a la literatura. El encuentro reunió al autor con el editor Mauricio Bares y el promotor cultural Felipe Muñiz, quienes dialogaron sobre el proceso creativo, los cruces entre historia y ficción y los ejes de la novela.

Los mil ojos de la selva sitúa su historia en el final de la Guerra de Castas, cuando el ejército porfirista avanza hacia Chan Santa Cruz. En sus filas viajan los llamados Ninfos, hombres perseguidos por su orientación sexual tras el baile de 1901, quienes enfrentan la violencia del conflicto y una presencia sobrenatural en la selva. La novela mezcla historia y ficción para abordar la guerra, la discriminación y el papel de estos personajes en un enfrentamiento decisivo.

Durante la presentación, se destacó la trayectoria de Delgado como narrador que ha transitado por distintos géneros. Bares señaló su trabajo en narrativa negra, histórica y fantástica, así como su colaboración en diversas antologías y proyectos editoriales. En este libro, indicó, el autor retoma episodios del pasado y los reinterpreta a partir de elementos que introducen nuevas lecturas. 

En su intervención, Delgado explicó que su escritura surge de ideas que permanecen como una inquietud y que lo llevan a construir historias desde distintos registros. Señaló su interés por abordar la historia desde una perspectiva que recupere la dimensión humana de los personajes y que cuestione las versiones que los presentan como figuras inamovibles.

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El libro incorpora un elemento fantástico a través de una entidad inspirada en la mitología maya, que interviene en el desarrollo de la historia. 

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