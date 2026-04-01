Programación de hoy del Festival San Luis en Primavera

El programa del Festival San Luis en Primavera para el 1 de abril se distribuye en distintos espacios del Centro Histórico con actividades que abarcan música coral, metal, folklore, arte circense y fusiones contemporáneas, en una jornada que inicia por la tarde y se extiende hasta la noche.

La agenda incluye presentaciones musicales y corales. A las 18:00 horas, el Coro Vuela Alto interpreta "Requiem Huasteco" en el Centro Cultural Universitario Caja Real, bajo la dirección de Homar Sánchez Díaz, con un repertorio que retoma elementos del ámbito folklórico.

En la Plaza de Armas de San Luis Potosí se desarrolla el Foro del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO) en su edición Metal SLP desde las 17:00 horas, con la participación de Aztlán, Lunam Anhelare y Tu Mamá, en un bloque dedicado a este género. De forma paralela, el Congreso Nacional de Folklore presenta el "Repertorio Nacional" a las 19:30 horas en la Plaza del Carmen.

La Plaza de Aranzazú concentra actividades escénicas y musicales. A las 18:00 horas, Diana Batres presenta "La cabellera más fuerte del mundo", una propuesta de arte circense basada en suspensión y fuerza capilar. Más tarde, a las 19:00 horas, la Orquesta Nacional de Jazz de México participa en el espectáculo "Jazz & Flow" junto a raperos como Jony Beltrán, Skiper y Pato Machete.

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La actividad musical continúa en la Plaza de los Fundadores con el concierto de Sul Tasto Ensamble a las 19:00 horas, integrado por Juan Pablo Rivera y Emmanuel Mendoza, con un repertorio de música del mundo.

El cierre del día se realiza en el mismo espacio con la presentación de Diego El Cigala a las 20:00 horas, quien ofrece un programa que combina flamenco y son, como parte de la cartelera musical del festival.