"Qué mediocridad", dicen a Taibo II por comentarios sobre FCE

Miembros de la comunidad cultural lamentaron las palabras de Paco Ignacio Taibo II sobre que el Fondo de Cultura Económica (FCE) no tiene gran cosa que ofrecer para ir a la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, además que falta de dinero para llegar al máximo encuentro literario.

La escritora Valeria Luiselli publicó a través de su cuenta de Twitter que ha estado con el autor de "Cosa fácil" en distintos festivales en Alemania y que en el país europeo su trabajo goza de entusiastas lectores.

"¿Por qué quitarle a las siguientes generaciones de mexicanos, Taibo, lo que México sí te dio, tantas veces, a ti?", cuestionó la autora de "Los ingrávidos".

Ante este debate otras de las voces que se sumaron a las críticas al director General del FCE fue el escritor Juan Pablo Villalobos, quien retomó la duda que lanzó Taibo II sobre que el Fondo no tiene "gran cosa que ofrecer":

"Qué mediocridad, qué pobreza, qué ganas de llevar a México de vuelta al tercermundismo ideológico", indicó a través de un tuit.

En otra publicación Villalobos agregó que si Paco Ignacio Taibo II cree que el sello editorial no tiene nada que ofrecer, "lo que él debería ofrecer es su renuncia".

David Miklos abordó los comentarios del director General del Fondo de Cultura Económica asegurando que se quedarán "haciendo panfletitos acá, diciendo que son libros baratos", haciendo referencia a la colección "Vientos del pueblo", títulos que fueron lanzados como pilar de la Estrategia Nacional de Lectura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.