"Rabbit" supera los 91 mdd y bate récord

La escultura "Rabbit" del estadounidense Jeff Koons batió ayer el récord del mayor precio pagado por una obra de un artista vivo al venderse por 91 millones de dólares en una subasta de Christie´s celebrada en Nueva York.

La pieza, producida en 1986, está considerada como una de los iconos del arte del siglo XX, y supera el precio histórico que alcanzó hace tan sólo seis meses el cuadro del pintor británico David Hockney "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)", por el que se pagó 90, millones de dólares en noviembre.

Sólo existen cuatro ejemplares de "Rabbit", hecho en acero inoxidable, pero este es el único que aun permanece en manos privadas, ya que los otros tres pertenecen a museos de Los Ángeles, Chicago y Qatar.