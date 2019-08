Realidad virtual para artes escénicas

Ciudad de México.- Para capacitar en realidad virtual y diseño escénico a cien jóvenes mexicanas de todo el país, a través del programa "You are next", la compañía mexicana Teatro de Aire Artes Escénicas y la Unesco lanzaron la convocatoria #BeYourVoice.

"Se pretende capacitar a escenógrafas que deseen aprender habilidades digitales y en específico que logren diseñar, mediante herramientas de realidad virtual, escenarios y propuestas visuales para las artes escénicas", comentó la directora general de dicha compañía, Ghali Martínez.

Explicó que esta herramienta se alinea con las metas globales de desarrollo sostenible, así como de igualdad de género, con trabajo más digno y que permiten acceder a la tecnología para la toma de decisiones. De igual manera, agregó, es un elemento clave para la reconstrucción social y oportunidades laborales.

PROGRAMA

#BeYourVoice fue financiado a través del programa "You are next" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), además contará con la asesoría del Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La matemática Carmen Ramos, encargada de dicho departamento de la máxima casa de estudios, comentó que para el proyecto brindarán asesoría a fin de simplificar caminos para que "no inventen hilos negros, sino que lo puedan hacer de una manera más rápida".