Se llevó a cabo el recorrido "Memoria Urbana" por la calle Álvaro Obregón, una actividad que reunió a personas interesadas en conocer la historia y transformación del Centro Histórico de San Luis Potosí.

El punto de partida fue el exterior del Templo de San Juan de Dios y la guía estuvo a cargo de Augusto Alejandro Hernández López.

Durante el trayecto, el grupo visitó inmuebles que han marcado el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad.

El recorrido incluyó fincas de origen virreinal y construcciones del periodo porfiriano, con explicaciones sobre los cambios urbanos que acompañaron cada etapa histórica.

La actividad permitió identificar edificios que en su momento albergaron espacios educativos, comercios y sitios de convivencia.

También se señalaron antiguas casas habitación que conservan elementos arquitectónicos relevantes dentro del trazo tradicional de la capital potosina.

A lo largo de la caminata se compartieron datos históricos y referencias sobre la vida cotidiana en distintas épocas, con el fin de relacionar la arquitectura con los procesos sociales que definieron el crecimiento del centro de la ciudad.

El recorrido cerró como un ejercicio de observación sobre la ciudad y sus transformaciones.

A partir del diálogo entre arquitectura, historia y uso social de los espacios, propuso mirar la calle Álvaro Obregón no solo como un eje de tránsito, sino como un conjunto de capas históricas que siguen influyendo

en la vida cotidiana del Centro Histórico.