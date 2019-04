Regresan 43 años después libro con rezos contra la lujuria

Tuvieron que pasar 43 años para que el libro "The Golden Grove", o "A Manual of Daily Prayers", de Jeremy Taylor, pudiera regresar a la biblioteca de la Royal Holloway University.

De acuerdo con The Guardian el tomo estaba acompañado de una carta donde se ofrecían las pistas suficientes para que se diera con el paradero de la persona que sustrajo la publicación hace más de cuatro décadas, aunque a través de sus redes sociales la biblioteca indicó que no revelaría la identidad del sujeto.

El medio británico aseguró que el libro se publicó en 1655 e incluye oraciones contra la lujuria, el orgullo, la debilidad y para una sagrada y feliz muerte.

A través de redes sociales la biblioteca de la Royal Holloway University se aseguró que la persona tendría que pagar una multa tardía de alrededor de 6 mil 278 libras (cerca de 153 mil 418 pesos)