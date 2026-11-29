¡Brindis por el sí que viene! Ana Karen y Ricardo.
Entre abrazos, fotografías y una cena especial, la pareja celebró su próximo enlace rodeada de sus seres queridos.
Galeria
Entre sonrisas y el cariño de sus seres queridos, Ricardo y Ana Karen celebraron su compromiso matrimonial, una velada que reunió a familiares y amigos para compartir la alegría de esta nueva etapa.
Detalles de la celebración
La celebración tuvo como escenario un espacio decorado con cortinajes blancos, globos metálicos plateados y un letrero luminoso con la frase We are engaged, detalles que acompañaron el ambiente festivo de la noche. Los invitados disfrutaron de una cena especial y de momentos para brindar por el futuro de la pareja.
Momentos destacados de la velada
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Ana Karen lució un vestido blanco de lentejuelas y mostró con orgullo su anillo de compromiso, mientras ella y Ricardo recibían felicitaciones, abrazos y buenos deseos. Entre fotografías y conversaciones, la noche transcurrió como una celebración compartida de su próxima vida juntos.
Con este festejo, Ricardo y Ana Karen comienzan la cuenta regresiva rumbo al altar, acompañados por quienes más quieren.
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