Entre sonrisas y el cariño de sus seres queridos, Ricardo y Ana Karen celebraron su compromiso matrimonial, una velada que reunió a familiares y amigos para compartir la alegría de esta nueva etapa.

Detalles de la celebración

La celebración tuvo como escenario un espacio decorado con cortinajes blancos, globos metálicos plateados y un letrero luminoso con la frase We are engaged, detalles que acompañaron el ambiente festivo de la noche. Los invitados disfrutaron de una cena especial y de momentos para brindar por el futuro de la pareja.

Momentos destacados de la velada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ana Karen lució un vestido blanco de lentejuelas y mostró con orgullo su anillo de compromiso, mientras ella y Ricardo recibían felicitaciones, abrazos y buenos deseos. Entre fotografías y conversaciones, la noche transcurrió como una celebración compartida de su próxima vida juntos.

Con este festejo, Ricardo y Ana Karen comienzan la cuenta regresiva rumbo al altar, acompañados por quienes más quieren.