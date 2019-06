Se suicida en Nueva York la esposa del pintor estadounidense Peter Max

La esposa del pintor estadounidense Peter Max, Mary Max, que se enfrentaba con miembros de su familia por el control de los bienes del artista, se suicidó, según informaron este martes los medios locales, que citan fuentes policiales.



El cuerpo de la mujer, de 52 años, fue encontrado sin vida en su apartamento del noroeste de Manhattan en la noche del domingo después de una intensa batalla familiar por el negocio de su marido, con el que estuvo casado 20 años y que en la actualidad sufre de demencia.



El diario New York Times apuntó que aun se desconocen las causas exactas de la muerte de Mary Max, la segunda esposa del pintor, que sin embargo dejó un detallado mensaje de voz en el contestador de un amigo residente en Londres con instrucciones de lo que hacer después de su fallecimiento.



Mary Max protagonizó una disputa legal con el hijo de Peter Max, Adam Max, después de que el artista, cuyas obras fueron muy populares en la década de los 60 y los 70, comenzara a verse afectado por una demencia en los últimos años.



Mientras que Adam acusaba a Mary de maltratar y de incluso intentar matar a su padre, ella aseguraba que Adam había robado obras de arte de su padre por valor de 4,3 millones de dólares, y solicitó que se nombrara a un tutor para controlar las actividades del estudio de arte de Peter Max.



El abogado de Mary, John Markham, dijo al Times que en su mensaje final antes del suicidio, no mencionó esta disputa, sino que se despidió de su esposo, sus amigos más cercanos, su hermano y su madre de 94 años.



El cadáver fue encontrado en el mismo piso que la fallecida compartía con Peter Max, de 81 años, unas dos semanas después de que el New York Times publicara un extenso artículo de investigación en el que destapaba que Adam Max y sus socios se habían hecho con el control del estudio de arte.



Su intención era la de aumentar la producción de los cuadros de Peter Max utilizando a pintores asistentes pese a que el artista no había estado activo desde hacía al menos 4 años, dijo el medio, que señaló haber contado con el testimonio de hasta nueve personas relacionadas con la situación.



Las obras psicodélicas de Peter Max ayudaron a definir la estética hippie en los 60 y 70, y en los últimos años sus obras se habían subastado por cientos de miles de dólares.