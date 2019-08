Sigue a la venta plano de catedral de México

Ciudad de México.- El plano original de la Catedral Metropolitana que se puso en subasta no encontró comprador en una primera puja, por lo que ahora permanecerá expuesto durante cinco días a la espera de que algún interesado se haga con este objeto de coleccionista.

Al quedar la subasta desierta, la subastadora Morton pondrá durante cinco días más en exposición el esbozo de los cimientos del seo más antiguo de América Latina, valuados en 39.000 dólares, y de no ser comprado será regresado a su dueño, explicaron a Efe.

"Los resultados son azarosos. A veces no hay interés como en esta ocasión. Hay veces que una pieza por la que no se esperaban buenos resultados sube mucho", dijo a Efe Kristina Velfu, consultora en arte de Morton.

El documento histórico, que data de hace 450 años, se hizo por mandato del segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, quien quería que en el nuevo mundo hubiera una catedral como la de Sevilla, España, pero la geografía evitó el cometido que se le encomendó al arquitecto vasco Claudio de Arciniega.

"Trataron de hacer una catedral como la de Sevilla, muy grande, muy ostentosa pero por cuestiones de la tierra no se podía hacer. Por el suelo muy fangoso no podía ponerse mucho peso y por el costo no se podía sustentar. Se pidió al arquitecto Claudio de Arciniega que lo hiciera acorde a las posibilidades del momento y del suelo", explicó a Efe Antonio Villa, especialista en libros y documentos de la subastadora.