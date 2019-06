Subastan objetos de Cohen

Nueva York.- Christie´s subastó en internet más de 60 objetos de Leonard Cohen y a su musa más conocida, Marianne Ihlen, entre las que se encuentran cincuenta cartas escritas por el poeta y cantautor canadiense, por un total de 876.000 dólares, según afirmó ayer la compañía.

La venta, que se inició el pasado cinco de junio y se cerró ayer, incluía un total de 64 objetos de ambos en la que supone la primera subasta online del Departamento de Libros y Manuscritos de Christie´s de Nueva York.

De los 64 artículos, el que mayor valor alcanzó fue una campana de bronce italiana que se estima es del siglo XV o XVI, propiedad de Ihlen y Cohen que decoraba la casa de ambos, y que se vendió por 81.250 dólares, muy por encima de la estimación máxima de 12.000 dólares.

Entre las cartas de Cohen escritas a Ihlen, destacó "Alone with the vast dictionaries of language" (A solas con los vastos diccionarios de la lengua"), escrito en Montreal en 1960, que se subastó por 56.250 dólares, frente a la estimación de 7.000 dólares que le habían adjudicado los especialistas.

Otras importante pieza fue la carta "I am famous and empty" (Soy famoso y estoy vacío), firmada por Cohen para "mi querida Marianne" con fecha del 8 de noviembre de 1964, que alcanzó los 35.000 dólares.