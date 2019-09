Taibo II corre a Boltvinik por ofender a editora y luego lo perdona

El 5 de septiembre pasado Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), a través de una carta le informó a Julio Boltvinik Kalinka que a partir de esa fecha "prescindiremos de su colaboración como miembro del Consejo Directivo de El Trimestre Económico", por la manera "inaceptable" de dirigirse a la editora Nuria Pliego, pues "quebranta los principios de respeto que nosotros nos esforzamos en cumplir cada día".

La tarde de este miércoles esa misiva que va dirigida al Consejo Directivo de El Trimestre Económico, al gerente editorial del Fondo, Francisco Pérez Arce, y al Coordinador jurídico de la misma editorial, Francisco Estrada, comenzó a circular en redes sociales y obligó a Julio Boltvinik a responder a "su despido" del FCE.

EL UNIVERSAL solicitó al área de prensa del FCE la información sobre el supuesto despido del economista y las razones de éste, sin embargo, la respuesta, varias horas después, fue: "Julio Boltvinik acaba de aclarar el tema en declaraciones en W Radio. No tenemos más que decir".

La noche de este miércoles, en el programa "El Hueso" conducido por Enrique Hernández Alcázar, Julio Boltnivik dijo que recibió esa carta y solicitó su derecho de audiencia, pero fue hasta el 11 de septiembre en que pudo sostener la reunión con Paco Ignacio Taibo II; ese día él le aclaró al director del Fondo que "no pasó nada especial" el 2 de septiembre cuando se reunió el Consejo Directivo de El Trimestre, dijo: "discutimos, claro que hay desacuerdos, no es fácil ponerse de acuerdo sobre qué artículo merece ser incluido en una revista".

También dijo que durante la reunión con Taibo II, él aclaró todo y que el director del Fondo terminó "en echar pa' tras todo lo que decía la carta porque quedó claro que no había habido tal falta de respeto".

Boltvinik puntualizó: (Taibo) "me restituyó, o sea, dejó invalidada la carta y sigo siendo miembro del Consejo". Lo que aclaró para que no queda duda es que no sabe quién filtró este miércoles esa carta que ya no tiene efecto, pero comenzó a circular en redes sociales; y también puntualizó que esa es una carta de despido "de un trabajo en el que no me pagan" y agregó: "no me están despidiendo de nada, por eso inventaron un consejo directivo porque no tenían dinero para pagar a un director".

Lo que queda claro, agregó, Boltvinik es que es difícil la dirección colectiva, pero aun así en siete meses de trabajo, desde que comenzaron en febrero, han sacado tres números de El Trimestre Económico.