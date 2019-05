Taibo II sobre su "revolución cultural": la voluntad derrota a la burocracia

Sin embargo, el escritor nacido en Gijón (España) en 1949 pero naturalizado mexicano desde 1984 -un detalle que rodeó de polémica su nombramiento- dice que a base de "voluntad" ha podido empezar a reformar esa "estructura lastrante".



Se muestra entusiasmado con las "200 operaciones" ya realizadas como parte de la estrategia nacional de lectura impulsada por el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque el cargo le haya supuesto poder escribir apenas "cinco líneas al día".



"En estos momentos tenemos una red de 123 librerías en el país y 12 en el extranjero, unificamos el aparato editorial, la lógica empresarial, eliminamos duplicidades, lastres y absurdos".



Impulsa un gran proyecto de estrategia de lectura "no para lograr un país donde todo el mundo lea, que eso no existe" sino "un país donde todo el mundo quiera y pueda leer", y ello pasa por cambiar el mensaje.



"Las campañas de 'debes leer' no funcionan", y la forma de obligar a leer a los adolescentes en la enseñanza media "estaba vacunándoles contra la lectura".



El mensaje debe ser "leer es subversivo, divertido, apasionante, se debe proponer lo prohibido, lo inquietante", decirle a los jóvenes, por ejemplo que "todos los que han leído los poemas de amor de Neruda ligan más", señala.



Como prometió, ha actuado sobre el precio de los libros: "en el primer mes bajamos casi 2,000 títulos...pusimos miles de libros en las librerías de la red a mitad de precio y lanzamos la colección nueva ' Vientos del pueblo'".



"Llevamos diez títulos en 8 semanas, y calculo que tendremos 80 en un año, con precios de 1 euro a 30 céntimos", señala.



También se han firmado "convenios de coedición con 15 grandes editoriales, entre ellas Planeta, Alfaguara, Alianza, Akal" para bajar los precios. "Nos dividimos el mercado, ellos están en el comercial, nosotros en nuestras redes".



"Vamos como un tren desbocado... Sacamos librobuses, librerías a los parques, promocionado ferias de libros al aire libre, organizado clubs de lectura en 10 regiones del país, y un plan de choque para llegar donde el libro no llega, a zonas de especial tensión" con el mensaje "traemos libros, no traemos balas".



También cosas "sorprendentes", como una manifestación en un pueblo con el lema 'libros sí, sicarios no' porque "la cultura produce un efecto balsámico", subraya.



"En parte era cuestión de recanalizar el dinero que tenía el Fondo", afirma sobre el coste de todas estas medidas.



Autor de decenas de novelas policiacas y de otros géneros, que dirigió durante 25 años la Semana Negra de Gijón, reconoce que ahora no tiene tiempo para escribir.



"Escribo 5 líneas al día, tengo un libro en camino, pequeñito, que espero terminar a fin de año, sobre la increíble historia de la insurrección del gueto de Varsovia", cuenta.



Pero después de 50 años escribiendo y 80 libros publicados se lo puede permitir y esto le parece "una aventura apasionante".



Taibo pasa de puntillas sobre la tensión diplomática creada por la exigencia de López Obrador para que España pidiera perdón por los agravios de la conquista.



"Era una toma de posición por la conquista, igual que el papa tenía que responder por los cruzados, los turcos por el holocausto armenio...".



No ve peligro exterior para el nuevo gobierno de izquierdas, que ha llegado a México cuando en el continente latinoamericano van en retroceso y con crisis como la de Venezuela.



"México tiene una tradición notable de llegar con retraso a todas las fiestas, llegamos tarde pero no con menos energía...las presiones que recibimos de EEUU dan risa. Trump dice ' 'tenéis que construir un muro' y nosotros respondemos 'sí, anda ya, lo que nos faltaba'".



Sobre Venezuela afirma: "yo creo que no va a triunfar el golpe. Calcularon mal por enésima vez, subestimaron el arraigo popular del chavismo, tanto EEUU como Colombia, los dos grandes poderes detrás de la oposición venezolana".



"Lo de México es básicamente un conflicto interno, con una oligarquía vinculada a los mecanismos de la corrupción, con una resistencia burocrática y con una estructura mediática muy en contra del nuevo Gobierno en términos generales. Tienes guerra diaria y muchos medios han desbordado la crítica para pasar a la calumnia".



Es partidario de legalizar las drogas blandas "para quitarle la caja chica al narco" y le parece "correcta" la idea de López Obrador de dar amnistía a los cultivadores de marihuana.



"Es un tema jodido, el nivel de violencia en la sociedad mexicana es muy alto", afirma.