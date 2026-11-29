La Navidad llegó al Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí con una velada en la que la música, las tradiciones y la convivencia reunieron a estudiantes, familias y colaboradores en torno a su tradicional Encendido del Árbol Navideño.

Celebración en el Campus San Luis Potosí

La tarde del miércoles 25 de noviembre, la Explanada del Edificio III se convirtió en punto de encuentro para disfrutar de una celebración que comenzó a las 18:00 horas. Presentaciones musicales, danza y villancicos dieron ambiente a la jornada, mientras el mercadito navideño y la oferta gastronómica invitaron a recorrer y disfrutar cada rincón.

Participación de la comunidad y mascota institucional

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Uno de los momentos más esperados fue la iluminación del árbol, decorado con peluches, esferas, luces y el emblema institucional. Entre las fotografías del recuerdo también destacó la presencia de la mascota Borrego, quien se sumó al festejo caracterizado de Santa Claus.

Así, entre luces, música y encuentros, el Tec Campus San Luis Potosí dio la bienvenida a la temporada decembrina, en una celebración que reunió a su comunidad para compartir la alegría de estas fechas.