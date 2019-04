"The Shed", a la vanguardia en el arte

Nueva York-- "The Shed", el nuevo centro cultural de Nueva York que pretende mantener a la ciudad a la vanguardia del mundo de las artes, se estrenó hoy con "Sountrack of America", un elaborado concierto en el que se rindió homenaje a la historia de la música afroamericana.

"Durante demasiado tiempo, la música indígena se ha percibido como algo indigno porque nació en las plantaciones, pero esta noche estamos demostrando que no es así", dijo durante al inicio del concierto el legendario músico y productor Quincy Jones, ganador de 22 premios Grammy.

Jones, uno de los creadores del primer espectáculo de "The Shed", subrayó la importancia de "conocer de dónde se viene para saber a dónde se va", y argumentó que uno de las causas de la violencia que se vive en EE.UU. es el desconocimiento que existe en

este sentido.

Por su parte, el director creativo del concierto, el cineasta británico Steve McQueen, contó que cuando se le encargó idear el evento de inauguración de "The Shed" utilizó las experiencias que vivió durante el rodaje de su oscarizada película "12 Years a Slave" (12 Años de Esclavitud).

"Me di cuenta durante el rodaje que no podía encontrar ninguna institución de significancia que me pudiera educar en la historia de la música afroamericana, y por eso he querido hacer este concierto", explicó McQueen.

TEMAS

Se escucharon canciones históricas como el himno "Amazing Grace", "Feeling Good", popularizada por Nina Simone, "Natural Woman" y "Respect" de Aretha Franklin, "Killing me Softly" de Roberta Flack, o "I Have Nothing" y "Run to You" de Whitney Houston, y se repasaron géneros como el blues, el jazz, el R&B, el hip hop o el trap.

El acto inicial del concierto, protagonizado por el músico Jon Batiste, un destacado músico afroamericano en EE.UU. en la última década y uno de los cabezas de cartel del evento, rindió homenaje a James Reese Europe, conocido como el "Martin Luther King de la música" y uno de los precursores del jazz.

Batiste estuvo acompañado por más de 100 miembros de varias bandas de música, y dio un tono y aspecto militar a su espectáculo, con lo que quiso recordar el heroísmo de Europe, que participó en la Primera Guerra Mundial como parte del regimiento conocido como los "Harlem Hellfighters" en el frente francés.

"Hay que luchar por esta cultura, porque si no luchamos nosotros nadie la va a conocer", dijo Batiste tras la primera canción. "Soundtracks of America" inaugura "The Shed" con una serie de cinco noches de conciertos de varios artistas afroamericanos que repasan, con una combinación de músicos establecidos y emergentes, la historia de la música de este sector de la población estadounidense.

"Os reto a encontrar cualquier género artístico de mayor influencia que la música afroamericana", dijo el miércoles durante el acto de presentación de "The Shed" Alex Poots, el director artístico de la institución.

FAMOSOS

Entre los artistas de la noche que ya cuentan con una brillante carrera se encontraba PJ Morton, miembro de la popular banda Maroon 5, y entre los emergentes, la cantante Victory, recientemente descubierta por el productor JZ en el Central Park de Nueva York, la rapera Rapsody, la bailarina de claqué Michela Marino Lerman, y la cantante Sheléa.

SHOWS

En las siguientes noches, actuarán, entre otros, Braxton Cook, Kelsey Lu, Jade Novah, Samm Henshaw, Judith Hill, ill Camille, Cory Henry, Melanie Faye, Terrace Martin, Keyon Harrold, Eryn Allen Kane y Phony Ppl.

HOMENAJES

Además, hasta el 2 de junio, una actuación en vivo en combinación con una exposición rendirá homenaje a artistas de la talla de Steve Reich o Gerhard Richter, mientras que la islandesa Björk ofrecerá conciertos donde fusionará música con efectos visuales desde el 6 de mayo al 1 de junio.

A estos eventos, y a los que ofrecerá en el futuro, tendrán acceso gran parte de los neoyorquinos, y no sólo los de gran poder adquisitivo como suele suceder en la ciudad de los rascacielos, con una porción de sus entradas que se podrán adquirir por 10 dólares, según la organización.

EDIFICIO

Ideado para acoger todo tipo de eventos, desde conciertos, obras de teatro, exposiciones o conferencias en sus ocho pisos de altura y 18.500 metros cuadrados, "The Shed", que ha costado 500 millones de dólares, se ha presentado al mundo como una organización que recibirá con los brazos abiertos a una nueva generación de artistas, de todos los campos y de variado origen.

"Hay muchas instituciones excepcionales en esta ciudad. Algunas de ellas tienden a centrarse en el pasado, pero ´The Shed´ es sobre el futuro", dijo en el acto de presentación del centro el vicepresidente de su consejo de dirección, Jon Tisch.