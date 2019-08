Ciudad de México.- Una retrospectiva musical del legado de la banda de Queen se escuchó en el concierto "Tributo Sinfónico a Queen", a cargo de la Filarmónica de las Artes, bajo la dirección de Enrique Abraham Vélez Godoy.

La música de Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor llevó a Ruby Rex a interpretar los éxitos de la banda inglesa en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli ante un lleno absoluto. El intérprete Rex, junto con los músicos invitados, Argentina Durán, piano y teclado; Bianka García, bajo eléctrico; Cinthya Blackcal, guitarra eléctrica y Yolanda Moreno, batería, evocó las canciones de la banda de rock, colocadas en las listas de popularidad a nivel internacional.

TEMAS

Éxitos como Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don´t Stop Me Now, We Are The Champions y We Will Rock You se escucharon en la sala, convirtiéndola en un foro de espectáculos. Abraham García, Brenda Santabalbina, Juan Pablo Ruiz, Larissa Urbina y Omar Olvera conformaron el grupo coral invitado que acompañó al intérprete Rex, para unirse en este tributo a la banda británica.

El público respondió con aplausos, gritos y celulares prendidos en la oscuridad para acompañar a los cantantes y músicos en este recorrido por los éxitos de Queen.