Trino Camacho en CCXP México 2025; resiste con tinta y humor fino

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Durante los tres días de actividades de la CCXP México 2025, el reconocido ilustrador y caricaturista José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, compartió con los asistentes no solo su arte, sino también su visión del oficio en una época donde el papel escasea y las redes dictan el ritmo de la creatividad.

Un monero que no suelta el lápiz

Con una carrera que ha retratado, lo absurdo con trazos agudos e ingeniosos, Trino Camacho se presentó en los pasillos de la CCXP como una de las voces más esperadas del gremio de ilustradores. En entrevista exclusiva, confesó que lo que lo mantiene dibujando todos los días no es solo la pasión, sino también la necesidad de reinventarse en medio de una industria cambiante.

"Ya no estoy en los periódicos en los que antes colaboraba", reconoció, mientras hojeaba uno de sus libros. "Sigo en el ESTO (OEM), pero lo que realmente me impulsa es que la gente me siga leyendo. Ahora son las redes sociales el espacio donde estoy presente, aunque ahí no puedo monetizar como antes".

Para Trino, dibujar es también sobrevivir. Por eso, ha apostado por proyectos independientes y la creación de libros como forma de sostener su labor artística.

El humor como resistencia

El autor de personajes memorables como "El Santos" o "El Peyote Asesino" aseguró que su carrera tomó un nuevo impulso cuando ganó el Premio Nacional de Periodismo, un reconocimiento que, según sus palabras, le hizo creer que sí era posible vivir de este oficio. No obstante, fue otro galardón, el Inkpot Award en la Comic Con de San Diego, el que marcó un antes y un después: "Desde ese momento empecé a recibir invitaciones a convenciones internacionales. Eso cambió todo", recuerda.

Sobre el papel actual de la caricatura política, fue enfático al decir que él no se identifica con una postura militante. Aunque admira a los cartonistas que sí lo hacen, le preocupa la creciente polarización que permea este tipo de humor: "Hoy todo se vuelve blanco o negro. Criticar al gobierno ya te pone en una etiqueta: chairo o fifí. Yo no me identifico con el odio".

Trino prefiere apostar por lo cotidiano, por el humor que surge de los detalles del día a día.

"Espero que lo que hago sea un humor fino, pero también correoso", expresó entre risas.

Consejos de un veterano: dibujar hasta encontrar el estilo propio

Para las nuevas generaciones de ilustradores, Trino tiene un consejo claro y directo: "Tienen que trabajar muchísimo y mostrar su obra todos los días en internet. Ya no existen los espacios tradicionales como antes, ahora todo está en línea. Ahí es donde los van a leer".

Durante los tres días de la convención, su presencia fue constante. Firmó libros, charló con seguidores y demostró que, en un evento donde abundan los cosplayers, los superhéroes y los universos fantásticos, la caricatura sigue siendo un superpoder. Un trazo a la vez, Trino se mantiene firme, con tinta y humor, en la trinchera de la ilustración.