Veracruz, primer ayuntamiento de América, conmemora sus 500 años

VERACRUZ (EFE).- La ciudad de Veracruz conmemora este mes de abril los 500 años de su fundación con la idea de recordar sus profundas raíces vinculadas a la llegada del conquistador español Hernán Cortés, según los organizadores de los actos.

La Fundación 500 Años de la Vera Cruz A.C., que aglutina a 257 miembros entre escritores, historiadores, escultores, pintores, educadores, fotógrafos, expertos gastronómicos y músicos es la encargada de la organización de los actos que comenzarán el 22 de abril.



El presidente ejecutivo de la Fundación 500 Años de la Vera Cruz A.C., Jaime Baca Olamendi, aseguró a Efe que la conmemoración de los 500 años de la constitución del primer ayuntamiento de América es una oportunidad para volver a nacer y reinventarse.



"La Fundación 500 Años tiene como misión fundamental la magna conmemoración de un evento histórico, cuyo impacto equivale al nacimiento de una Nación, la llegada de una cultura que se funde con las culturas indígenas en un sincretismo que pervive", agregó.



Los festejos de la Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, hoy el estado de Veracruz sobre el Golfo de México y la constitución de su Cabildo, pretenden alejarse de la polémica generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedir al Rey de España, Felipe VI, que se disculpe por los abusos cometidos durante la conquista.



"Estamos convencidos que esto debe tomarse desde el punto de vista positivo, verlo como una oportunidad que tenemos los veracruzanos y los mexicanos de tener una gran conmemoración por los sucesos de hace 500 años", indicó Jaime Baca Olamendi.



Más allá de las polémicas, Baca Olamendi indicó que las relaciones entre el pueblo veracruzano y España son excelentes por la gran cantidad de raíz española en Veracruz, además de otras comunidades como la libanesa, alemana, francesa, china.



"Veracruz se funda en un lugar donde no existía un asentamiento de los pueblos originarios, donde no había un asentamiento previo. Entonces se empieza a crear una comunidad multicultural, de muchas nacionalidades, no sólo de los pueblos originarios, sino de las europeas", añadió.



Los historiadores atestiguan las profundas raíces de Veracruz con gente proveniente de España, Holanda o Francia hasta reinventarse a lo largo de los siglos una ciudad que fue la puerta de entrada de Hernán Cortés a lo que hoy es México.



De esta forma, Veracruz es considerado una ciudad en la que a lo largo de los siglos desde la llegada de Hernán Cortés las familias europeas o de otros lugares han tenido la capacidad de integrarse y comenzar vidas nuevas.



Baca Olamendi recuerda que a pesar de que no se tiene registrada el primer acta constitutiva de la formación del Cabildo de Veracruz se celebra cada 22 de abril.



Para esta edición de los 500 años de la conmemoración de la fundación de Veracruz se cuenta con el apoyo del municipio y el Gobierno del estado de Veracruz para la celebración de 30 eventos que se desarrollarán desde abril hasta diciembre próximo.



"Son actividades artísticas, académicas, un gran festival gastronómico con la participación de 30 municipios. Es muy variado y creemos que es una oferta muy bonita para Veracruz y México", añadió Baca Olamendi.