¿2 cabezas mejor que 1? Trumpazo 2.0

La salida del Ejecutivo a los señalamientos contra la designación de Leticia Gómez Ordaz como titular de la Secretaría de Salud generó una inédita situación: la ruptura de la tradición de que la persona titular de la Secretaría de Salud era, al mismo tiempo, encargada de los Servicios Estatales de Salud.

Desde hace sexenios, no había diferencias entre ambos cargos, pues la misma persona los detentaba. El hecho de que públicamente había se le atribuyera los cargos de manera indistinta prueba lo arraigado que esa situación era.

Pero no, se trata de dos instituciones distintas, con atribuciones diferenciadas. El carácter operativo de las tareas corresponde a los SES.

El Colegio de la Profesión Médica del Estado reveló que el Reglamento de esa institución obligaba a su titulara a ser un profesional titulado de la medicina. Lo que dejaba fuera de la jugada a la oriunda del Edomex.

Ahora, ella misma explicó que cada dependencia tendrá un titular, con atribuciones separadas.

Sin embargo, la Ley de Salud consigna la existencia de 18 atribuciones y 13 competencias para la persona titular de la secretaría, muchas de las cuales implican conocimientos de un profesional de la medicina.

Las dos primeras cláusulas del artículo 8, que trata de las tareas que le corresponden a la persona titular son ejemplos claros: “conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, de conformidad con las políticas del Sistema Nacional de Salud”; y “coordinar y apoyar los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad pública estatal y municipal, en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que en su caso se celebren”.

No se trata, pues, de sólo una tarea administrativa, que es el ramo en el que se supone Gómez Ordaz tiene experiencia. Hasta donde se ha revisado, no hay un requisito de especialización médica para la persona titular de la secretaría, como sí existe para la de los Servicios Estatales de Salud.

Pero eso no excusa que se corra el riesgo de dejar una dependencia tan importante y sensible en manos de una persona que no cumple el perfil profesional.

El caldeado ambiente político, de nueva cuenta, ha afectado una posible inversión automotriz para San Luis Potosí, con un fin incierto, todavía.

Pero no se trata del clima político de México, agitado por la reforma judicial que, entre otras cosas, se ha dicho que es una amenaza para la inversión, sino el de Estados Unidos.

La empresa automotriz china BYD busca construir una nueva armadora en México, y San Luis ha sido mencionado entre los tres estados finalistas.

Ayer por la mañana, medios internacionales publicaron que la empresa asiática había pausado la decisión hasta después de la elección en Estados Unidos. Así como Donald Trump torpedeó en 2017 la instalación de una planta de Ford en San Luis, su influencia negativa se repite 7 años después.

Sin embargo, BYD desmintió por la tarde la versión, señalando que seguía sus tiempos. Pero el golpe ya está dado.

¡HASTA MAÑANA!