Éxito y dudas Municipios en deuda

La Fiscalía General del Estado detuvo el reloj que contaba las horas transcurridas sin que Fernando N., el agresor de un joven adolescente la semana pasada, fuera capturado. Ayer por la mañana, se anunció su detención.

La dependencia se anotó un tanto, indudablemente, con el que se quitó, y de paso quitó al gobierno del estado, una enorme presión, pues el estado se había convertido en blanco de la atención ciudadana y mediática.

Pero no sin controversia. La prisa que había por presumir la captura, a través de una foto que fue retomada en todo el país. La parafernalia policial de ocasiones semejantes, con los elementos involucrados correctamente uniformados (el bastante más que informal calzado de uno de los agentes que aparece en la imagen difundida por el gobernador Ricardo Gallardo se convirtió en trending topic nacional) y, sobre todo, con su identidad oculta, no fue respetada.

No se presentó más evidencia de la detención que esa imagen, que ni siquiera presentaba logotipos de las corporaciones involucradas en la captura.

Como era de esperarse, no faltó quien en redes sociales pusiera en duda su captura y el futuro cercano del caso.

La FGE libró apenas la primera fase del camino con la captura de Fernando N. A partir de hoy, viene lo más difícil, que es no dejarle algún resquicio legal al detenido para que libre la cárcel.

La Secretaría de Finanzas ha hablado ya desde hace tiempo del recorte federal que ha estado en desarrollo este año. Parece que no sólo el estado ha resentido las consecuencias, sino también los municipios.

Sin que se haya realizado ningún anuncio oficial, desde la semana pasada, las 58 alcaldías firmaron acuerdos con la Secretaría de Finanzas en torno a las participaciones federales.

En los convenios, en vigor ya por haber sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, se mencionan términos financieros como potenciación de recursos y monetización, pero en simples palabras, es una adelanto de recursos federales que tendrán que ser pagados más adelante. En estricto sentido se trata de endeudar a las alcaldías.

¿Y por cuánto tiempo? Ahí es donde el acuerdo es poco claro. De hecho, el convenio no establece una fecha de pago, sino que da a entender que lo será en cuanto las causas del recorte se reviertan. A menos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y los ayuntamientos sepan algo más y no lo digan, no hay garantía de que el pago de los pendientes se haga antes de que terminen las administraciones actuales.

Tampoco los montos que recibirán las alcaldías se precisan en los convenios. Demasiada incertidumbre en un tema tan delicado.

