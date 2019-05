A. Esper no resuelve nada de la huelga: A. Ballesteros

"Adrián no quiere que le gritemos, pero a él quién le dice algo cuando le grita a los demás; lo único que queremos es que nos resuelva la situación de la huelga del Sindicato de la DAPAS pero no quiere ceder y no cumple sus promesas", dijo Alejandro Ballesteros Corona, líder del Sindicato de DAPAS.

Dijo que desde el pasado 22 de abril cuando se reunieron con el Secretario General de Gobierno, Adrián Esper dijo que él quería resolver el tema de la huelga en otra situación ya no en el terreno legal como se estaba llevando a cabo desde un principio, entonces "todos los que participamos entendimos que ya no había qué mover nada en el terreno legal porque él así lo expresó y que quería arreglar las cosas de palabra, pero nosotros le dijimos que no".

Además del secretario de Gobierno el 22 de abril participó la Junta de Conciliación, representada por el secretario del Trabajo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, el secretario técnico, Teresa Granados, en representación del Gobierno federal, esta reunión creo que fue seria.

Ya hay una huelga declarada desde el 31 de octubre del año pasado y aunque se tardó la Junta de Conciliación para reconocerla, ahorita ya se dio.

"En esa plática del 22 de abril solamente pedimos que se pague lo que se le adeuda al sindicato que es salarios caídos, el aguinaldo, el bono navideño que debieron dar en diciembre, hay un pago de unos vales de despensa que se dan por cuatrimestre y que corresponden al 5 por ciento del salario mensual de los trabajadores y el incremento que se debió haber dado a partir del primero de enero y la devolución del fondo de ahorro que debió haberse dado en febrero de este año".

"Nosotros exclusivamente pedíamos lo que nos corresponde por contrato colectivo, Adrián pide que nos regresemos a trabajar y nosotros propusimos regresar a trabajar con el pago de estas prestaciones y el pliego petitorio dentro de los siguientes dos meses a que arreglemos el asunto que se revisara".