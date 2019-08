A sus 85 años vende frituras para sobrevivir

Catorce.- Una mujer de 85 años de edad permanece todo el día en el área del Mirador ofreciendo sus frituras a todo aquel que visita el Pueblo Mágico.

La señora María es originaria de Potrero, pero con residencia en la comunidad de La Luz. Hace ya algún tiempo buscó un lugar para protegerse del sol o del extremado frío que se siente en al lugar.

Comenta que con lo que logra vender, compra algo de alimento ya que no tiene marido y sus hijos están fuera del lugar, ya se casaron y se fueron a buscar mejor suerte en otros lugares.

Dijo que eligió el Mirador que pareciera un horno de panadería, pero comenta que está ahí muy a gusto sin que nadie la moleste sin que sea la envidia de los demás como pasa en Catorce.

Pasando las vacaciones de verano quedará muy solo, "pero esto se mejora en las fiestas de San Francisco de Asís que empiezan a mediados de septiembre".

Dijo que hay gente que no le compra nada, pero le regala 10 o 20 pesos. "Me dicen que ya debería de estar en mi casa descansando, pero mientras me pueda mover hay que trabajar", dijo finalmente doña María".