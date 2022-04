Abastecen con pipas de agua una colonia

VILLA DE LA PAZ.- La protesta y bloqueo de la carretera La Paz- Matehuala se levantó a las 23:00 horas del pasado lunes, ya que el compromiso fue el de llevar ayer martes el agua a todos los hogares de la colonia Real de Minas.

El síndico municipal Francisco Medrano declaró que ayer martes a las 9:00 de la mañana el alcalde de Cedral, el de Matehuala, un particular y el Municipio enviaron 5 pipas a la colonia Real de Minas.

Mencionó el síndico que, durante la mañana el alcalde Jorge Armando Torres estuvo al pendiente que las pipas llegaran a los domicilios en donde no se tenía agua, aunque hay quienes tienen en sus casas bombas y cuando las prenden éstas succionan el líquido y no dejan que el agua llegue a otros hogares.

Cabe hacer mención que, el presidente municipal no se ha desentendido del problema, ha estado al pendiente y ha explicado que los mantos acuíferos han bajado de nivel debido a que no ha llovido; son meses en los que el agua no se presenta en el municipio y esto trae como consecuencia que el líquido no llegue a ciertos sectores y donde llega es con baja presión.

Dijo que agradece la disposición de los munícipes con el envío de pipas de agua; el edil de Matehuala envió una pipa la tarde del pasado lunes a la colonia Real de Minas.

Señaló, por último, el síndico que la protesta fue un movimiento político porque no había la razón de hacerla y bloquear la carretera, pero se respeta la decisión de los participantes.