Abogado promueve amparo contra los basureros clandestinos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El abogado y analista político, Jesús Sierra Acuña promovió un amparo contra la inacción del Ayuntamiento de limpiar los basureros clandestinos cercanos al rancho Los Abuelos.

Mediante el incidente de suspensión 545/2026, del Juzgado Quinto de Distrito en el nivel federal, Sierra Acuña obtuvo la suspensión provisional sobre el acto del Gobierno municipal, que en este caso sería no ejecutar ninguna actividad para evitar que se formen basureros en el camino al rancho de referencia, zona que se encuentra antes de llegar a la zona tének, en el poniente de la ciudad.

Esta medida es para evitar que se forme polución en un lugar de tránsito, que es utilizado por los dolientes que van al cementerio de Los Abuelos y que es el conducto directo al rancho de ese mismo nombre.