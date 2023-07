Aclara regidor que no venderá su voto

RIOVERDE.- Tras ser exhibido en las redes sociales, el regidor Pablo Noyola aclaró que no venderá su voto y que es un audio manipulado.

Como se recordará, el pasado lunes salió un audio donde el regidor reconoció que el voto para elegir al presidente interino tendría un costo de 300 a 400 mil pesos.

En entrevista señaló que se publicó una plática informal con una compañera, donde adelantó que en algún momento podría apoyar a una regidora, en caso de que el alcalde solicitara licencia, salió un audio en el que no está la conversación completa, enfatizó.

“No son los tiempos, cualquiera de los regidores podemos ser elegidos o elegidas por quien así sea libremente”, remarcó el regidor.

Hizo hincapié que es un audio manipulado porque no está la conversación completa, respeto el trabajo de los compañeros y han demostrado en sus comisiones que no “se prestarían para esas cosas”.

En caso de que llegue a pedir licencia el alcalde, cada quien elegirá libremente, aclaró que no vendería su voto, en la mayoría se ha apoyado al presidente Arnulfo Urbiola, el 90% de los votos ha salido por unanimidad.

El regidor sostuvo que la regidora Zaira Bautista estuvo en campaña con el alcalde, “ahí estuvimos, ganamos con él, entonces la vemos fuerte, ha hecho un excelente trabajo y

la apoyaríamos”.

Dijo que, “no se necesita de fotos para que vean el trabajo, es un análisis aprobamos muchas cosas”. Al ser cuestionado de que en la mañana no acude al Palacio Municipal porque brinda clases en la escuela, dijo que son situaciones diferentes, “como regidor no tenemos un horario específico, entonces no creo que

haya problema, de ser así acudiremos a aclarar cualquier cosa”.