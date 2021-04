Acusan a Esperanza Cedillo de saqueo de despensas del DIF

CIUDAD VALLES.- Esperanza Cedillo Trejo, candidata a la Presidencia Municipal de Aquismón del partido Morena detuvo e hizo que sus seguidores rapiñaran un tráiler, propiedad del DIF Estatal, que se dirigía a las comunidades altas de Aquismón, donde transportaban despensas, dejando sin sus alimentos a tres mil 500 niños de escasos recursos.

Esto lo dieron a conocer fuentes del DIF Estatal, que dijeron que el mismo miércoles 7 de abril, a la altura de la comunidad de Tampate, Esperanza Cedillo conminó a sus seguidores a detener y saquear la caja de un camión que transportaba tres mil 500 desayunos calientes para la misma cantidad de niños de comunidades de Tanquizul, San José Oijá y Tamapatz, quienes se quedaron sin ese beneficio, mientras que la candidata permitió que ciudadanos en general se llevaran esa subvención, porque argumentaba que eran apoyos enviados por la coalición Sí por San Luis y por Yolanda Cepeda Echavarría, quien es candidata de esta alianza, pero a la diputación local del Distrito 14.

El DIF estatal informó que los alimentos que se le envían a los niños son despensas, porque se junta lo que se les envía por mes, ya que así se acordó con los DIF de los municipios y éstos con las comunidades, desde que la pandemia del Covid comenzó a afectar la entidad.

También agregaron las fuentes que hablaron con este reportero, que se interrumpió el derecho a la alimentación de niños y sus familias que por su vulnerabilidad económica no tienen acceso a una alimentación completa y se explicó que estos programas no se interrumpirán porque es un derecho a la alimentación, además de que no es un programa político porque va dirigido a menores de edad y los beneficiarios ya están predeterminados desde hace mucho tiempo, es decir, no se empadrona a nadie ni se apunta a nadie nuevo en las entregas.