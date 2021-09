Acusan a Matilde Hdz. de tirar aguas negras en la calle

CIUDAD VALLES.- El abogado Matilde Hernández Méndez, ex secretario general del PRI en Valles y ex asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de la DAPAS tiene una casa en la colonia San Rafael que no libera el drenaje a la tubería destinada para las aguas negras, sino que lo arroja a la calle directamente y, aunque los vecinos le han pedido que componga esa anomalía, han pasado cuatro meses que sucede el derramamiento de inmundicia, sin que nadie aparentemente mueva un dedo. La queja proviene de los vecinos de la calle Las Tichas, en la colonia San Rafael, una rúa que está en pendiente y que facilita el viaje del agua negra que despide olores nauseabundos y que además causa la contaminación.

Aunque hablaron con Matilde Hernández y éste se comprometió a arreglar ese desperfecto, nada ha sucedido y la Policía Ecológica no ha acudido, a pesar de que se le ha llamado en varias ocasiones.