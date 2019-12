Acusan a SCT de solapar a los microbuses "pirata"

XILITLA.- Transportistas del servicio público que en temporada vacacional y en fines de semana prestaban el servicio de traslado de turistas a Las Pozas, fueron desplazados por los microbuses irregulares, los cuales no tienen permisos ni cuentan con los lineamientos que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Lo anterior fue referido por un grupo de transportistas, quienes indicaron que tienen los permisos ante la dependencia federal, pagan el seguro de viajero y las unidades son del modelo solicitado, "pero fuimos desplazados de la ruta por los microbuses que maneja una familia, los cuales están sin permisos, sin seguro para los usuarios y quienes se han adueñado de la ruta cuando las autoridades municipales indicaron que no pueden hacerlo, porque están en la ilegalidad".

Aseguran que a pesar de las quejas que se han interpuesto en las reuniones del Consejo de Seguridad, "estas personas actúan con la complacencia de las autoridades de la SCT, ¿porque no los detienen?, vienen y nos exigen a los permisionarios y a los concesionarios que todo esté en regla y a esas personas ¿por qué no les quitan las unidades, si ellos no andan legalmente?", cuestionaron.

Y es que dichas unidades no cuentan con vidrios en las ventanas, llevan hasta 40 personas al interior, y son de modelos atrasados. "No vemos el actuar de la SCT, y de seguir así buscaremos el apoyo del Gobernador, porque nosotros que tenemos los documentos en regla, no nos dejan trabajar".