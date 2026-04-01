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Acusan sabotaje Hidráulico en San Antonio

Alcaldía presume ataque intencional a tubería publica

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Acusan sabotaje Hidráulico en San Antonio

SAN ANTONIO.- El presidente municipal de San Antonio, Benito González Hernández, acusó una maniobra de sabotaje en líneas de agua que conducen el líquido al ejido El Lejem.

De acuerdo con la información de la alcaldía, a la altura del sitio conocido como El Chorrito, en la carretera San Antonio-El Puente, desconocidos machetearon los tubos de agua que llevan el servicio a El Lejem y comunidades del oriente municipal, logrando cortarlos.

A estas acciones, la dirección de Comunicación y el presidente municipal calificó el hecho como sabotaje, pues concluyeron que "adversarios políticos que han sido afectados por el reordenamiento de las líneas de conducción". 

Como ejemplo, se mencionó una toma clandestina que fue suspendida y que alimentaba con agua pública una alberca privada en la colonia 12 de Octubre.

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Esta afectación en plena época de llegada de turistas con motivo de la Semana Santa habría sido un acto de dolo contra la población.

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