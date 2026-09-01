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Admite titular de URSEHN falta de maestros

Aunque asegura que habrá reposiciones en los planteles donde haya carencias

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Admite titular de URSEHN falta de maestros
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      CIUDAD VALLES.- No duda el jefe de la URSEHN que falten profesores en varios planteles, pero confió en la lista de prelación que hay de nuevos maestros, en este inicio de clases.

      Cuando se le cuestionó a José Isabel Gutiérrez Zúñiga, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte sobre la posibilidad de que muchas aulas hayan iniciado ciclo sin maestro, dijo que no dudaría que esto sucediera en este primer día y primera semana de clases, sin embargo, apenas estudiarán cuántos maestros y en donde faltan.

      Comentó que hay una lista de prelación de parte del Sindicato y de la SEGE en la cual confía y en donde hay maestros que vienen a sustituir ausencias definitivas y temporales, según sea el caso.

      Esta mañana de lunes, el mentor encabezó el inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 en la Secundaria Dunstano Gómez Castillo, en el sur de Valles, junto a autoridades del Ayuntamiento y de Salud.

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