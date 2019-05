Adrián Esper C. y funcionarios podrían ser inhabilitados

Por la posible comisión de delitos al negar los actos reclamados de la Liga Municipal de Futbol, el presidente municipal Adrián Esper Cárdenas, el síndico municipal, y directores de Obras Públicas, Policía Municipal y Deportes, podrían ser inhabilitados y hasta recibir una pena de prisión de 3 a 9 años o en el menor de los casos una multa de 50 a 500 días de salario, conforme al Artículo 262 de la Ley de Amparo, para ello el representante legal Luis Ángel Contreras Malibrán ya solicitó al juez dé vista al Ministerio Público Federal.

"Antes de pedir otra cosa al alcalde, le solicitamos públicamente que cambie de abogados, pues esto que están haciendo es de risa, lo está perjudicando su gente y tal parece que no se da cuenta, están negando los actos reclamados, dicen que no son ciertos, cuando ellos mismos hasta hablaron a los medios de comunicación para exhibir este desalojo, para el cual nunca mostraron una orden, se usó la fuerza pública, se cometió el delito de robo, pues se llevaron las cosas que tenía la Liga sin informar a dónde, ahora dicen que dieron aviso previo a una vecina, pues cuál vecina si no hay ninguna alrededor, verdaderamente la defensa es de risa y lamentamos mucho que el Ayuntamiento no pueda defenderse, nosotros daremos seguimiento a nuestro cliente, ya se solicitó al Juez que dé vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos, pues nosotros sí tenemos con qué defendernos, la posesión de más de diez años del inmueble se puede mostrar y la forma del desalojo también, pues los videos y notas periodísticas, lo ratifican".