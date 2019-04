"Adrián Esper está traicionando a los que lo apoyaron"

Demanda Herman Wogue Martín del Campo, ex director de FORTASEG al Ayuntamiento de Ciudad Valles que preside Adrián Esper Cárdenas por despido injustificado, dijo que "no es una cuestión de dinero porque gracias a Dios tengo trabajo, es una cuestión de honor, porque no se vale que esté traicionando a todas las personas que apoyamos su campaña".

Dijo que esa demanda la está llevando el abogado Gilberto Almendárez Marín, quien fue también secretario del Ayuntamiento que preside Adrián Esper, pero éste renunció el pasado dos de enero de este año, "él me está asesorando y la demanda no es tanto por dinero, sino por la acción de nuestro alcaldito (sic) que no tiene palabra, no tiene la forma, hay forma, porque cuando tú apoyas a la persona le das la confianza, pero él está haciendo un mal papel, por eso fue repudiado en la pasada visita de López Obrador, ya no hay confianza en él".

El despido que él me dio fue más que todo como un engaño, porque me dijo "doctor, te voy a cambiar a los Servicios Coordinados de Salud del Municipio y resulta que me quitaron de nómina y me dieron de baja, la de Recursos Humanos no sabe nada, el nuevo oficial mayor Roberto Carlos tampoco".