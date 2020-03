Adrián Esper se queja de que "le hacen al feo"

CIUDAD VALLES.- Alcalde dice que el proyecto del Aeropuerto Internacional Huasteco es de él y se queja de que no lo toman en cuenta en los eventos, pues estuvo en la visita del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, donde no fue tomado en cuenta, a pesar de que el Presidente de la República le aprobó personalmente el aeropuerto.

Dice que promovió las consultas indígenas de los pueblos originarios y ese fue un detonante para convencer a AMLO de que ese era unos de los proyectos aprobados por todos, ha salido gente a favor del proyecto

Comentó que a él le tocó vivir muchos agravios e insultos por haber propuesto ese proyecto, porque la gente no sabía distinguir entre un proyecto caro pero que crea circulación de Gobierno, a un proyecto como los que han pedido por décadas los políticos como calles y bulevares.

Dijo que él se dio cuenta que sólo tenía una bala (oportunidad) para poder solicitar esto por eso no recibió al "Bronco" en la campaña, porque él solo iba a dividir el voto en contra del PRI y el PAN, pero que sí trabajó con MORENA.

Cuando llegó el presidente de México le dijo que sólo tenía una "bala" que iba a quemar, mediante la propuesta de la construcción del aeropuerto, porque de palabra es algo muy fuerte cuando hay muchas necesidades básicas, pero era el momento de hacer la propuesta para crear circulante en la ciudad y AMLO le dijo que con eso ya estaban a mano.

"La gente que está en las tarimas presumiendo no tiene que ver con eso y agradeció a quienes están ayudando a ese proyecto y que ya nadie me critique ni me diga que me vaya en mi avión, pero no agradezco que no se me deje hablar en esos eventos, yo soy el creador de todo y yo soy el que lleva la línea de cómo está todo eso y soy el que quemé (oportunidad) a mi favor para crear una segunda economía".