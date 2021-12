Adulto mayor, dos años sin poder cobrar su beca

CIUDAD VALLES.- Margarito de Dios Bárcenas, de 77 años de edad, es beneficiario de la beca para el adulto mayor, salvo que el término "beneficiario" no le va muy bien, ya que tiene dos años que le tienen retenido su dinero, porque se le perdió su tarjeta y en la oficina del Gobierno federal le dijeron que no le pueden ayudar.

El hombre, que se dedica a vender dulces en la calle, explicó que lo que él y la mujer que le está ayudando a gestionar, Ruperta Martínez, entendieron fue que, como la tarjeta tiene vencimiento hasta dentro de un año, entonces será cuando se la renueven.

Han pasado dos años desde que no puede acceder a los pagos y dijo que lo malo es que no le dan solución en la oficina de Teresa Pérez Granado y no sabe qué hacer por el momento.

Dijo que de nada sirve tener un dinero acumulado, si no puede acceder a él, que sí lo necesita, puesto que, por ser comerciante ambulante, no tiene acceso a ningún otro régimen de pensión.