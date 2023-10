Agua, demandan en Col. Los Naranjos

Matehuala.- Habitantes de la colonia Los Naranjos denuncian el desabasto de agua que sufren, pues ya son dos semanas sin que el vital líquido llegue a las viviendas de las familias, ya que es una de las colonias que no cuenta con agua potable, y cada semana los apoyaban con una pipa.

Irma Gómez García habitante de la calle Limón de la colonia Los Naranjos, dio a conocer que desde hace 15 días las autoridades ya no les apoyan con agua potable, pues en esta colonia aun no cuentan con el servicio, por lo que cada semana les mandan una cisterna, sin embargo, desde hace dos semanas que no les han enviado nada y no tienen ni una gota del vital líquido en sus casas.

Comentó que habitantes están enfrentando una difícil situación, ya que cada semana les envían una pipa, para que capten agua para sus casas, la que utilizan para bañarse, limpiar la casa, limpiar los trastes, darle a sus animales, y ahora que no han acudido, se la están viendo muy difícil.

Aunque el desabasto casi es generalizado, sobre todo en colonias de la periferia de la ciudad.