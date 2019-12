Alcalde "cosecha" mentadas por falta de recursos, señala

Xilitla.- El alcalde Martín Eduardo Martínez Morales indicó en reunión de autoridades, que debido a que este mes no se cuenta con el suficiente dinero para todos los apoyos que le solicitan, "me llueven las mentadas de madre al por mayor, pero ¿qué quieren que haga?, no tengo dinero, nos quitaron 6 millones de pesos, entonces debemos enseñarnos a administrar lo poco que hay", aseveró.

Y es que en este mes la población solicita hasta apoyos para fiestas de quince años, algo que de acuerdo a las autoridades municipales no es prioridad. "Soy padrino de quien sabe cuántas quinceañeras, y les daré algo de acuerdo a mis posibilidades, pero en otros casos no puedo dar apoyos a manos llenas, ya se está acabando la bonanza de años anteriores".

El jefe de la comuna aseveró que "cuando uno les dice que no hay dinero para apoyos que no están contemplados, me dicen que ya veré en las votaciones, que soy un hijo de mi tal por cual, que nos veremos las caras en las urnas, en fin, amenazas y recordatorios de mi madre a manos llenas, pero si no puedo dar algo, no tengo por qué comprometerme a decir que sí y después quedar mal".