Alcalde entrega apoyos a familias

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar estuvo entregando apoyos en colonias como Palma Sola, aunque dijo que era una entrega con recursos propios, varios funcionarios de primer nivel lo acompañaron durante la visita a las colonias.

Este 31 de diciembre, el alcalde y casi todo su equipo de funcionarios cercanos fueron al sector descrito para entregar juguetes y viandas (carnitas de puerco), a personas que fueron congregadas a instancias de las presidentas de comités comunitarios. Ante la pregunta sobre los regalos entregados a grupos de niños de hasta 70 individuos, el alcalde explicó que esas entregas las hacía de parte suya y con recursos propios, no del erario municipal.

No obstante, en horario laboral (mediodía) alrededor de 12 funcionarios de primer nivel andaban de comparsas, ayudando en la entrega de los obsequios.