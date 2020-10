Alcaldes de Zona Media rinden 2° informe virtual

CÁRDENAS.- El presidente municipal Jorge Omar Muñoz

Martínez rindió el segundo informe de actividades, el cual fue trasmitido a través de las redes sociales.

En sesión solemne que se llevó a cabo en salón de Cabildo de manera virtual, el alcalde Jorge Omar Martínez Muñoz entregó el informe del estado que guarda la administración al cuerpo edilicio, a los representantes del Congreso de la Unión, al diputado federal Óscar Bautista Villegas y la representante del gobernador Rosa María Huerta Valdez.

El alcalde pidió un minuto de silencio por los cardenenses que han fallecido por la pandemia; también dio a conocer que se ha invertido más de 1 millón de pesos para hacerle frente al Covid-19, apoyando a la población con despensas, gel antibacterial y la sanitización.

Sostuvo el edil que, “no me canso, que chingados me voy a cansar sirviéndole al pueblo, estando donde quería estar, y ayudando a los que menos tienen y a aquellos que nunca han tenido, hay melones para el año que entra y para muchos en el gobierno si el pueblo y Dios me lo permite”.

Por otro lado, el alcalde de Ciudad Fernández, Alfredo Pérez Ortiz, rindió su segundo informe de gobierno, donde destacó las acciones emprendidas por el gobierno municipal, así como las gestiones realizadas a pesar de la crisis sanitaria que se está viviendo, invirtiéndole al Sector Salud, agua potable, infraestructura, entre otros.

Por su parte, la presidenta municipal de Cerritos, Leticia Vázquez Hernández brindó también su informe de actividades, donde destacó la entrega de despensas y apoyo económico a los comerciantes por la pandemia del Covid-19.

Finalmente el alcalde de Rioverde Ramón Torres García, en sesión solemne de Cabildo llevó a cabo el segundo informe de actividades, donde dio a conocer que entregó 30 mil despensas casa por casa, la entrega de apoyos económicos a los comerciantes para el pago de agua, luz y renta, por la pandemia del Covid-19.