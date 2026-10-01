Alertan a población por fin de semana lluvioso en la región

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RIOVERDE.- Alertan a población ya que para este fin de semana se esperan fuertes lluvias, sobre todo en la sierra, por lo que autoridades realizan operativo para prevenir riesgos, además de que habitantes deben tomar algunas medidas preventivas.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se esperan precipitaciones pluviales, sobre todo en el Resumidero, Nacimiento y la parte alta de la sierra, por lo que se toman diversas medidas para prevenir riesgos de una contingencia.

Se estará monitoreando tanto la Presa de San Diego y el arroyo que pasa por San Martín, Guayabitas y Arco Grande.

Se cuenta con los albergues en coordinación con el Dif, está ubicado en la UBR y también se estarán utilizando los salones ejidales, para brindar auxilio a familias que resultaran afectadas por las trombas.

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